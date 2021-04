Lazio, c’è un dubbio per Inzaghi: Leiva non al meglio

FORMELLO - Lucas Leiva part-time, il brasiliano della Lazio non è al meglio. Negli ultime due giorni ha gestito le forze, oggi ha lavorato un po’ con il resto del gruppo e un po’ in solitaria. Allunghi ed esercitazioni atletiche per provare ad essere al meglio per la sfida di domenica contro il Benevento. Simone Inzaghi ancora a casa: sabato un tampone negativo potrebbe liberarlo per andare in panchina all’Olimpico e abbracciare il fratello Pippo.