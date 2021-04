Milinkovic: "Che emozione i gol alla Roma. I laziali sono unici"

ROMA - "Del mio arrivo alla Lazio ricordo tutto. C'era tanta gente ed ero sotto shock nel vedere tutti quei tifosi all'aeroporto. Un'emozione unica. Ho capito sin da subito che tutta quella gente meritava il meglio di me". Sergej Milinkovic Savic ricorda il suo arrivo nella Capitale e in un'intervista rilasciata alla televisione ufficiale del club, apre l'album dei ricordi. "Sono nato in Spagna, ma non mi ricordo molto della mia infanzia, visto che abbiamo cambiato subito città. Sono contento però di essere nato lì, ho conosciuto tanta gente. Ho visto tanti Paesi fin da piccolo, poi l'ho fatto anche da calciatore, sono contento di questo". Giovanissimo lascia la Serbia per approdare in Belgio. "L'inizio al Genk non è stato facile. Ero solo, in una nazione nuova e non ero pronto per giocare in prima squadra. Ho fatto qualche partita con la Primavera. Poi sono cresciuto, è arrivato un allenatore nuovo che mi ha dato fiducia e ho giocato con continuità. Sei mesi dopo è arrivata la chiamata della Lazio". A Roma è esploso, diventando un centrocampista completo, con caratteristiche uniche. "Devo ancora lavorare e migliorare, in tanti si aspettano molto da me, mi fa piacere che si dica che sono unico, ma non mi sento così".