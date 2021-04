Lazio, la probabile formazione anti-Benevento: Leiva ok

FORMELLO - Rifinitura andata, Simone Inzaghi in smart-working ha deciso la sua Lazio per sfidare il Benevento del fratello Pippo. La buona notizia riguarda Lucas Leiva : il brasiliano, dopo un paio di allenamenti non al meglio, è stato provato tra i titolari. Con tutta probabilità ci sarà dall’inizio pronto a guidare la Lazio all’Olimpico. A sorpresa invece, non si è allenato Escalante, che nelle ultime ore sembrava il prescelto a scendere in campo proprio al posto dell’ex Liverpool. Non si è visto nemmeno Strakosha.

Inzaghi ha fatto le sue scelte

Conferme per quanto riguarda la difesa con Marusic, ormai sempre arretrato, con Acerbi e Radu. Sulla fascia destra rientra Lazzari dalla squalifica, dal versante opposto ecco Fares. In mezzo il solito terzetto Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. In attacco torna la coppia Correa-Immobile. Il Tucu, dopo il turno di stop per squalifica, ha voglia di riprendersi la scena. Fin qui ha segnato poco: ci proverà sotto porta e aiuterà Ciro a sbloccarsi. Il goleador biancoceleste non segna da otto partite di fila in Serie A. Muriqi in panchina, Caicedo fermato dal Giudice sportivo.

Lazio, la probabile formazione (3-5-2) - Reina; Marusic; Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi.