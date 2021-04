Lazio, ora lo scatto Champions: ecco le tue sfide decisive

ROMA - Ora o mai più, per la Lazio è arrivato il momento verità. Squadra da Champions o no? I prossimi due incontri, di sicuro, daranno grandi indicazioni. Giovedì il Napoli al Maradona, lunedì il Milan all’Olimpico . Due match per scoprire se questa squadra, che arriva da cinque vittorie di fila, possa ancora competere per il quarto posto. Tra le prime sei della classe i biancocelesti hanno avuto il miglior ritmo nelle ultime partite insieme all’Atalanta. Adesso viene il bello.

Sfida per la Champions, cosa dice il calendario

Va ricordato che la Lazio ha ancora la partita pendente con il Torino. Dopo Napoli e Milan ci sono Genoa, Fiorentina, Parma, Roma e Sassuolo. Partite non facili: a Firenze, con la Viola nella zona calda della classifica, sarà battaglia. Il derby è sempre il derby, se vale tre punti per la Champions la tensione si moltiplicherà. Eppure i segnali arrivati nelle ultime sfide sono incoraggianti. Cinque vittorie di fila e nove in casa: entrambe rappresentano le migliori strisce d’Europa dopo quelle dell’Inter (11 e 12). La squadra di Inzaghi ha vinto 18 partite su 30 in Serie A. Solo in due occasioni ha fatto meglio: nel 2019/2020 e nel 2000/2001. Certo, se si guarda il cammino dello scorso anno, prima del lockdown, il quadro appare negativo. Dopo 30 partite, nella passata stagione, i punti erano ben 68 (e secondo posto). Ora sono 58 (sesto posto). Ma non è finita, davanti ci sono due sfide verità. Il tutto per tutto va messo in campo ora.