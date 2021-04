Napoli-Lazio, i convocati di Inzaghi: c'è Luis Alberto

ROMA - Stringe i denti e ce la fa, Luis Alberto è almeno tra i convocati di Inzaghi per la sfida contro il Napoli. Il dolore alla caviglia aveva messo in dubbio la presenza dello spagnolo, che però ci sarà al Maradona. Da capire ora se dall'inizio o in panchina. La Lazio ha bisogno delle sue giocate in mezzo al campo, ma non si può rischiare troppo. Confermate invece le assenze di Escalante e Luiz Felipe, infortunati.