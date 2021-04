Lazio, rinnovo Inzaghi: in settimana atteso l’incontro

ROMA - Prima il campo, poi la firma. Simone Inzaghi firmerà il rinnovo con la Lazio, nessun problema come ammesso dal ds Igli Tare. C’è attesa per la fumata bianca, sembrava vicinissima prima della riscontrata positività al Covid-19. L’isolamento domiciliare ha ovviamente rallentato la situazione. Simone appena rimesso piede a Formello è tornato subito in campo, c’è poco tempo da perdere in vista dello scontro diretto con il Milan che può valere ancora la rincorsa per il quarto posto. Poi aprirà l’agenda.