Tare: "Ecco come sarà il mercato della Lazio"

ROMA - Vincere per continuare a sperare nel quarto posto. La Lazio affronta il Milan e va a caccia di un solo risultato. Nel pre partita dell'Olimpico, ai microfoni di Sky Sport, il ds Igli Tare ha parlato del momento e non solo: "Sicuramente è come una finale e le finali si vincono e non si giocano. Dopo Napoli stasera è l'ultima spiaggia per vincere e restare in corsa per la Champions. Negli altri scontri diretti a tratti la squadra ha sempre giocato bene, con la Juve c'è stato un crollo, con l'Inter la gara ha preso una strada sbagliata. Con il Napoli la sconfitta ha bruciato ed è stata indirizzata da due episodi clamorosi. I primi due gol sono stati molto indicativi".