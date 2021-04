Lazio, occhio a Ballardini: il Genoa sembra un tabù

ROMA - Negli ultimi anni la Lazio ha sempre faticato contro il Genoa. Un’avversaria ostica che torna ora in un momento sicuramente decisivo per il cammino dei biancocelesti in chiave quarto posto. Cosa dicono le statistiche? Tra le due squadre 130 incontri: 46 vittorie dei laziali, 36 pareggi e 48 sconfitte. Una vuole punti per la Champions, l'altra per centrare la salvezza quanto prima.