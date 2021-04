Lazio, segnali da Luiz Felipe. In difesa pronto Hoedt

FORMELLO - Avanti con il lavoro nel centro sportivo biancoceleste, all’orizzonte c’è un altro match da non sbagliare domenica con il Genoa. Ancora notizie positive per quanto riguarda Luiz Felipe, per il secondo giorno in gruppo con i compagni per una parte di allenamento. Poi si stacca per un lavoro differenziato. Il suo rientro si avvicina.