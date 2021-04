Lazio, Caicedo ancora fermo. Lulic scalpita

FORMELLO - Prime prove tattiche a Formello in vista della delicata partita contro il Genoa. La Lazio ha un’altra finale davanti e non può permettersi di sbagliarla. Segnali incoraggianti da Lucas Leiva, che negli ultimi giorni ha gestito un po’ le forze, ma ci sarà. Rischia di rimanere in infermeria Felipe Caicedo, sempre alle prese con la fascite plantare che negli ultimi giorni non gli ha dato tregua. Niente allenamento, contro i rossoblù la sua presenza è in forte dubbio. Luiz Felipe prosegue il suo lavoro in solitaria e con il gruppo. Con molta probabilità rientrerà tra i convocati per la prossima partita contro la Fiorentina.