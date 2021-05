Rinnovo Inzaghi, in arrivo l’incontro con Lotito: lo scenario

Inzaghi-Lazio, il discorso si potrebbe chiudere con la firma

Lotito ad inizio febbraio ha presentato la sua proposta economica. Inzaghi ha riflettuto a lungo, poi dopo Pasqua, momento decisivo per l’incontro finale, è stato fermato dal Covid e in isolamento per 18 giorni. Simone vuole continuare con la Lazio e anche la società è sulla stessa linea. Si aspettava un vertice di mercato per conoscere meglio il futuro. Il ritorno di certi prestiti (Vavro, Adekanye e Jony) lo preoccupavano più di certe distanze economiche. L’ipotesi Napoli sembra più lontana, sarebbe in arrivo una proposta dalla Premier League in orbita Champions League: il Leicester. Ma la Lazio resta nei primissimi pensieri di Inzaghi. Se oggi si consumerà l’incontro decisivo con la tanto attesa firma, la storia d’amore ventennale proseguirà.