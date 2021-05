Lazio, c’è la Fiorentina: pochi dubbi per Inzaghi

Inzaghi, scelte già fatte

In difesa si rivede Acerbi dopo lo stop per squalifica. Farà reparto con Marusic e Radu. Sulle fasce pronti a correre Lazzari a destra e Lulic a sinistra. Fares è squalificato e non ci sarà. In mezzo solito terzetto con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. In avanti scontato l’impiego della coppia Correa-Immobile. Caicedo è ancora ai box: per lui solo lavoro differenziato. A parte anche Escalante, sta recuperando da un infortunio muscolare. Valutazioni su Luiz Felipe. Il difensore, che rientra da quattro mesi di stop, si è allenato ancora con il gruppo. Per essere inserito in lista campionato ed essere convocato per sabato dovrà essere fatto un taglio: Musacchio è l’indiziato numero uno per fargli posto.