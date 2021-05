Acerbi: "Italia forte, vogliamo vincere l'Europeo. Immobile..."

ROMA - Pronto a tornare in campo, Francesco Acerbi. Squalifica scontata e ora via al rush finale con la Lazio per giocarsi un posto in Champions League. Dopo testa solo all'Europeo con l'Italia e la sfida tra le grandi : "Sono tutte squadre toste, poi siamo all'Europeo quindi ogni squadra vuole fare una grande competizione. Tutte molto temibili. Sarà un girone equilibrato, ma sappiamo la nostra forza e quello che abbiamo fatto per arrivare lì, noi vogliamo andare il più avanti possibile".

Acerbi e il gruppo Italia

"Abbiamo voglia di andare in Nazionale, di stare insieme, il tecnico e lo staff ci hanno fatto capire l'importanza di stare insieme, sono stati fondamentali per far sì che quando si va in Nazionale lo si fa con la massima felicità. Il gruppo è formato famiglia ed è quello che fa anche la differenza. Puntiamo a vincere l'Europeo anche se ci sono tante nazioni forti. Anche noi siamo in lizza perché abbiamo dimostrato che giochiamo bene. Mancini ci chiede un gioco semplice, lascia piena libertà ai giocatori di livello. Esordio? Non vediamo l'ora di fare un grandissimo Europeo con questi giocatori, ma anche uomini. Proverò grande emozione, grande adrenalina e grande voglia di giocare per far sì che questo sogno si avveri. Daremo tutto per portare a casa un grandissimo risultato".

Acerbi: rapporto speciale con Immobile

"È il mio amore (ride, ndr). Spendere parole per Ciro è riduttivo, sappiamo quanto è importante nella Lazio e nella Nazionale, è un grandissimo attaccante e da lui ci si aspetta sempre che faccia 40 gol all'anno. Oltre ad essere un grandissimo attaccante è anche una grandissima persona. Non vede l'ora di fare un grandissimo Europeo e di far vedere che anche in azzurro fa tanti gol. Arriverà molto bene alla competizione".