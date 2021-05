Luiz Felipe, l’acquisto di maggio: con lui è un’altra Lazio

ROMA - Simone Inzaghi, la difesa titolare, se la sarà sognata in questi ultimi mesi . Luiz Felipe, Acerbi e Radu : questo il terzetto cucito davanti a Reina per la Lazio alla conquista di un posto Champions League. Peccato solo che il brasiliano, da inizio stagione, ha sofferto per un problema alla caviglia. A gennaio poi, la scelta per l’operazione. Out quattro mesi, ora è pronto a tornare. È l’acquisto di maggio per il rush finale.

Luiz Felipe in campo, una certezza in più

Ultima partita disputata dall’ex Salernitana: il derby lo scorso 15 gennaio. Fuori, al momento, da 15 partite di campionato. Con la Fiorentina si rivedrà tra i convocati, giocherà magari qualche minuto con il Parma, si candida per una maglia da titolare contro la Roma. Un girone dopo è pronto a tornare. C’è una statistica che rafforza la sua presenza. In questa stagione, con lui in campo, la Lazio ha perso solo una partita. A San Siro contro il Milan a dicembre scorso. Un motivo in più per rivolere Luiz Felipe titolare il prima possibile. L’operazione alla caviglia è un brutto ricordo. Si vuole riprendere il suo posto in difesa vicino ad Acerbi e Radu. Inzaghi non vede l’ora.