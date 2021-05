Diretta Fiorentina-Lazio ore 20.45: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming

FIRENZE - Due obiettivi diversi, stessa voglia di vincere. Ecco Fiorentina contro Lazio. I biancocelesti corrono per il quarto posto: sette vittorie nelle ultime otto giornate, il rendimento è al top in questo momento e c’è tutta l’intenzione di continuare così. Dall’altra parte i padroni di casa però, sono pronti alla battaglia: “Con la concentrazione e l’organizzazione possiamo fare grandi prestazioni. Dobbiamo essere più perfetti possibili. Questa deve essere la nostra mentalità”, le parole dell’allenatore Iachini. Inzaghi chiede una grande Lazio: “Partita importantissima, lo sappiamo, non ci sono margini di errore. La Fiorentina è in salute, viene da due pari consecutivi con Juve e Bologna, hanno qualità e giocatori esperti”. La Lazio ha vinto cinque delle ultime sei sfide contro la Fiorentina in Serie A (1N), segnando 12 gol nel periodo, esattamente due di media a match.