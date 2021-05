Matuzalem infiamma il derby. Quel video con Totti…

ROMA - Quel derby tra Lazio e Roma dell’11 aprile del 2009 è passato agli annali come uno dei più caldi. Lo ha ricordato, a poche ore dalla stracittadina, Francelino Matuzalem, ex centrocampista biancoceleste protagonista quel giorno all’Olimpico. Espulso, insieme a Mexes, per un litigio in mezzo al campo. E il brasiliano, su Instagram, ha postato il video di quel momento con l’arbitro Morganti a fare da paciere e distribuire cartellini. Di mezzo ci finì anche il capitano della Roma, Francesco Totti. I giallorossi si giocavano la Champions, la Lazio di Delio Rossi invece, viveva un momento delicato dopo aver trascorso un periodo di ritiro a Norcia. Alla fine furono i biancocelesti a far festa per 4-2. A segno Pandev, Zarate, Mexes nei primi 10’. Poi Lichsteiner, De Rossi e Kolarov per il risultato finale. Matuzalem ha ricordato quella giornata e scatenato i tifosi laziali. A poche ore dall’ennesimo derby la tensione cresce pure sui social.