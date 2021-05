Inzaghi: "Roma brava negli episodi. Sul rinnovo..."

ROMA - Sfuma la Champions League per la Lazio. Accade nel peggior modo possibile: perde il derby con la Roma 2-0. Niente Europa delle grandi, sì all'Europa League, che era già matematica prima della sfida ai giallorossi. Nel post partita, ai microfoni di Dazn, il tecnico Simone Inzaghi ha detto la sua: "Primo tempo fatto meglio, purtroppo non siamo stati bravi nelle due occasioni clamorose. Poi abbiamo preso gol al primo tiro della Roma. C’è rammarico, il tabellino parla chiaro, due tiri in porta e due reti. Sono stati chirurgici, meglio di noi all’andata, non mi era mai successo. La Champions era stata persa a Firenze. Dispiace aver perso il derby, la squadra non meritava di andare sotto 1-0. Ci voleva più reazione".