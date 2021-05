Tare: "Inzaghi? Nessun incontro, a fine campionato..."

ROMA - Vincere per l'onore con l'obiettivo di chiudere il campionato al meglio dopo aver visto sfumare il sogno Champions League. La Lazio è impegnata all'Olimpico nel recupero con il Torino. I granata si devono salvare e vogliono punti. Nel pre partita, ai microfoni di Sky Sport, il ds Igli Tare ha commentato il momento e non solo: "La priorità era la Champions League, la sconfitta di Firenze è stata determinante in questo senso. Allo stesso tempo è importante qualificarsi in Europa League, dobbiamo avere continuità e giocare in Europa per noi è fondamentale".