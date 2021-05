Luiz Felipe: "Pensiamo al futuro. Io voglio rimanere"

ROMA - "Tutti hanno visto la partita, abbiamo messo tutto. Loro erano tutti dietro, difficile così per noi. Ciro ha sbagliato il rigore, potevamo fare gol con Muriqi. Usciamo dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto". Ha parlato così Luiz Felipe nel post partita all'Olimpico contro il Torino . Il difensore, a Sky Sport, ha continuato: "Il nervosismo? Volevamo vincere a tutti i costi anche per il record di vittorie in casa. Proveremo a vincere con il Sassuolo”.

Luiz Felipe e la stagione della Lazio

“Covid e la Champions ci hanno limitato, ma non sono alibi. Ora vediamo dopo l’ultima partita, le vacanze e penseremo ai prossimi obiettivi. La mia è stata una stagione difficile, nella penultima amichevole ho preso quella botta che mi ha rovinato tutta la stagione. Alla fine mi sono operato. Tornare dopo 4 mesi si fa fatica. Ci sono le Olimpiadi, mi farò trovare pronto anche per la prossima stagione. Alla Lazio ho avuto tanti infortuni, ma per crescere non devono starci. Voglio fare tante partite con questa maglia”.