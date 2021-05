Inzaghi: "Con Lotito mai dissidi, vediamo a fine stagione"

ROMA - La Lazio non vince contro il Torino: 0-0, un risultato che in famiglia Inzaghi fa male. Pippo, con il Benevento, non può più salvarsi: è Serie B. Un dispiacere per Simone, che ha provato a fare risultato con i suoi all'Olimpico, ma niente da fare. E nel post partita, l'allenatore biancoceleste in conferenza stampa, ha parlato del match e di futuro: "Dispiace per mio fratello Pippo, ma ce l'abbiamo messa tutta e penso che sia stato un bello spot per il calcio italiano. Una squadra matematicamente in Europa se l'è giocata con il Torino che è venuto a fare la sua gara. Penso sia stato bello vedere due squadre battersi fino al 95esimo per questa partita".