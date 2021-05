Gascoigne: “L’alcol un disagio per me. Futuro? Idee chiare…”

ROMA - È stato uno dei personaggi più amati all'Isola dei Famosi, Paul Gascoigne . Poi l'infortunio alla spalla e il ritiro. L 'ex giocatore della Lazio ha deciso anche di non partecipare alla trasmissione in studio. In Inghilterra si curerà per recuperare dall’infortunio. E ai taccuini di Chi, ha raccontato del momento e non solo: “È stata un’avventura totalizzante. Bella, ma molto difficile. Ho accettato senza ragionare minimamente su quello a cui sarei andato incontro. Avevo bisogno di distrarmi dopo il terribile anno vissuto per via della pandemia e soprattutto volevo far conoscere a tutti il vero Paul . Ora sogno di tornare a pescare e rilassarmi sul divano tra caffè, cioccolata e sigarette. Tre cose che mi sono mancate in Honduras”.

Gazza, un’anima tormentata

“Sono sempre stato alcolizzato. È un disagio con il quale ho convissuto per tanto tempo e per il quale, molto probabilmente, combatterò chissà per quanti anni ancora. Per non ricaderci devo restare sempre concentrato sul lavoro, ma in pandemia non nascondo che non è stato facile. Ho una personalità, ahimè, facilmente condizionabile, tanto che in passato sono stato anche in rehab. Futuro? Una sola certezza: spenderà tutto, tanto i soldi non si portano nell’aldilà”.