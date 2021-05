Lazio, che incubo l’ultima giornata: la statistica

ROMA - La Lazio ha ormai poco da chiedere al proprio campionato. Europa League già in tasca, sogno Champions sfumato e sesto posto sicuro. Al contrario del Sassuolo, sfidante dell’ultima giornata, che corre ancora per il settimo posto e l’accesso alla Conference League. Ma nell’era Inzaghi, come sono andati gli ultimi impegni stagionali? I numeri non sorridono al tecnico biancoceleste. Nell’annata 2015-2016 fa festa la Fiorentina 4-2. L’anno dopo, a Crotone, i calabresi vincono 3-1. Nel 2018, all’ultima giornata, va in scena lo spareggio Champions con l’Inter. I nerazzurri fanno 3-2 e volano nella grande Europa. Nel 2019 sconfitta con il Torino, nell’ultima stagione 3-1 con il Napoli. Un risultato che per i biancocelesti è valso il quarto posto, ma comunque la Champions League. Domenica c'è la voglia e l'intenzione di chiudere bene l'annata.