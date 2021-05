Inzaghi: "Rinnovo? Aspetto da 16 mesi. Altrimenti..."

REGGIO EMILIA - Chiude la stagione con una sconfitta, la Lazio. Il Sassuolo vince 2-0, ma la testa dei biancocelesti, compreso il tecnico Simone Inzaghi, è già al futuro. Il tecnico, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato soprattutto di quello che sarà: “C’è rammarico, volevamo arrivare tra le prime quattro. Ma siamo comunque in Europa al quinto anno consecutivo. Abbiamo giocato gli ottavi, c'è il record di vittorie in casa. Ottime cose fatte, ma con tutte le vicissitudini la prendiamo così. Futuro? Non lo so, con Lotito ci vedremo mercoledì. Si discuteva del rinnovo già da 16 mesi, quando eravamo in testa al campionato. Posso aspettare ancora tre giorni perché è la Lazio, altrimenti non avrei atteso così tanto. Sono stati cinque anni uno meglio dell'altro. Ho preso una squadra ottava, contestata e in ritiro a Norcia. Ora siamo in Europa per il quinto anno consecutivo".