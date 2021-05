Inzaghi e la Lazio, aria di divorzio: in corsa Gattuso e Mihajlovic

ROMA - Uno sfogo, come dire, elegante. Toni bassi, ma parole dure. Nel pieno del suo stile. Simone Inzaghi dice la sua dopo aver chiuso la stagione contro il Sassuolo. Ormai la questione rinnovo è diventata una telenovela lunghissima. Puntata zero? Il tecnico lo sa bene: “Si discuteva di questo quando eravamo in corsa per lo scudetto prima del Covid. Sono passati quasi 16 mesi, posso aspettare altri tre giorni senza problemi perché é la Lazio altrimenti non avrei aspettato”. Da lì in poi una serie di appuntamenti, chiacchierate, annunci attesi e disattesi. Con un mistero: a febbraio, a detta del tecnico, c’era una bozza contrattuale spedita da Lotito. Lo stesso Simone in tv aveva ammesso che lo stava studiando a casa. Che fine ha fatto quel documento? La situazione resta un rebus. Il divorzio è nell’aria.