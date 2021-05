Luis Alberto, vacanza e corsa con la moglie

SIVIGLIA - Vacanze spagnole per Luis Alberto e famiglia. Il Mago della Lazio ha fatto ritorno in Spagna, sono iniziate le ferie dopo il rompete le righe dall’ultimo match stagionale con il Sassuolo. Un po’ di relax in compagnia di amici. Su Instagram la foto di un pranzo al Ponte di Triana, uno dei monumenti più belli di Siviglia sul fiume Guadalquivir. Ma non solo, perché Luis non dimentica gli allenamenti. La compagnia perfetta, così come a Roma, è della moglie Patricia. Corsa serale al tramonto per entrambi, insieme, a ritmo di musica. E non solo: pure una bella partita a padel per mantenere il ritmo della competizione. Luis tornerà dopo le vacanze nella Capitale e non troverà Simone Inzaghi. Anche per lui inizierà un nuovo ciclo alla Lazio, che ha tutta l’intenzione di ripartite con il suo numero dieci.