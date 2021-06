Sarri alla Lazio: attesa per la fumata bianca

ROMA - Ieri sera l'incontro tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri a Formello , oggi altro appuntamento per il patron della Lazio e l'agente del tecnico, Ramadani. La trattativa è arrivata al momento cruciale. Nel quartier generale biancoceleste si è parlato della questione tecnica, oggi probabilmente di questioni economiche da limare. Il colloquio si è esaurito intorno all'ora di pranzo, presente anche il ds Igli Tare. Filtra ottimismo nelle ultime ore, in attesa dell'accordo. La Lazio ha presentato la propria offerta: contratto di due anni con opzione al 2024 da circa 2,8-3 milioni di euro a stagione più bonus legati all’Europa League, alla Champions e allo scudetto. Prossime ore decisive per la riuscita della trattativa. Maurizio Sarri può diventare davvero il nuovo allenatore della Lazio.

Lazio, si attende per Sarri: c'è ottimismo

Tare, nel pomeriggio, è rientrato a Formello da solo. Non si è rivisto invece l'agente Ramadani. Dalla società per ora non filtra nulla, massimo riserbo per un affare delicatissimo. Che è nel vivo, sono ore calde, anzi bollenti. I tifosi aspettano la fumata bianca. In serata parti vicinissime, si va verso il sì: mancano gli ultimi metri al traguardo. Sarri e la Lazio non sono mai stati così vicini.