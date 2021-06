"Il Sarrismo è arrivato": il video emozionale della Lazio è virale

ROMA - Annunciato e celebrato, Maurizio Sarri alla Lazio. Sul palco social vanno in scena gli omaggi al nuovo allenatore. E il club ha prodotto un video incentrato sul ‘sarrismo’, neologismo inserito anche nell’enciclopedia: "La concezione del gioco del calcio propugnata dall'allenatore Maurizio Sarri, fondata sulla velocita e la propensione offensiva". In allegato un video emozionale ed emozionante: “L’idea contro il potere, la rivoluzione sull’ordine, il vento del cambiamento…”. Sotto scorrono le immagini più significative e spettacolari della storia della Lazio. E non solo: Freddie Mercury, Martin Luther King, Steve Jobs simboli di sogni, battaglie, follia. E la frase finale fa scatenare i tifosi: “Aprite le porte alla bellezza, il sarrismo è arrivato!”. I laziali non vedevano l’ora.