Mihajlovic Jr è già in clima derby: il post Sarri-Mourinho sui social

Dopo il sofferto addio di Simone Inzaghi, l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio ha ridato nuova carica all'ambiente biancoceleste. Tantissimi i fan che hanno dimostrato la loro soddisfazione per il nuovo tecnico, sui social e non solo. Nella notte, alcuni tifosi hanno modificato a proprio gusto il murales che l'artista Harry Greb aveva realizzato a Testaccio in occasione dell'ufficialità dell'ingaggio di José Mourinho alla Roma: all'opera è stata aggiunto il volto di Sarri che con una "fumata" copre la faccia di Mourinho.