Mihajlovic jr e il suo idolo: foto con Milinkovic-Savic

NOVI SAD (Serbia) - Vacanze in quella che è anche la sua patria per Dusan Mihajlovic, figlio di Sinisa. Con il resto della famiglia sta trascorrendo un po' di tempo in relax nella bella cittadina di Novi Sad. E c'è il tempo anche per incontrare Sergej Milinkovic-Savic. Anche il campione della Lazio è in ferie nella sua terra. Foto di rito per Dusan, vestito con i pantaloncini proprio del Sergente e la maglia degli Irriducibili. Un sorriso per due immortalato su Instagram. Poi Sergej ha messo una storia di tanti pesci nella rete. È tornato a pescare dopo gli scarsi risultati dell'altra volta. A questo giro il risultato sembra decisamente migliore: una ventina di pesci e il pomeriggio è decisamente produttivo.