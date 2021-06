Douglas Costa chiama Leiva: “Vieni al Gremio”

ROMA - Una chiamata dal Brasile sta per arrivare a Lucas Leiva. Ad alzare il telefono, promette lui, è Douglas Costa esterno offensivo in prestito dalla Juve al Gremio. I tifosi brasiliani sognano il ritorno del giocatore della Lazio, che proprio nella squadra del tricolore del Rio Grande ha mosso i primi passi nel professionismo. Poi la chiamata del Liverpool, dopo da Formello. “Posso parlargli, spero che un giorno torni al Gremio”, ha ammesso Douglas Costa a Radio Grenal. Leiva ha ancora un anno di contratto con la Lazio e Sarri punta molto su di lui. Non ha mai escluso un ritorno in patria, anzi. Ma per ora è legato ai biancocelesti. Magari dall'anno prossimo, quando di anni ne avrà 35, potrà prendere in considerazione di chiudere la carriera dove tutto ebbe inizio.