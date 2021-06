Lazio, per Lulic e Parolo è addio: niente rinnovi

ROMA - Sarà una nuova Lazio a tutti gli effetti quella che è in fase di allestimento. Via Simone Inzaghi, dentro Maurizio Sarri. Nuovo staff, nuovi metodi, nuovo modulo. E tanti giocatori in uscita per sfoltire la rosa. Qualcuno è già andato via, sono i giocatori in prestito non riscattati: Hoedt e Andreas Pereira. Sul brasiliano sono in corso valutazioni. Si potrebbe trattare di nuovo con il Manchester United, con il cambio di modulo troverebbe più spazio. Pronti a salutare anche Senad Lulic e Marco Parolo, due senatori.