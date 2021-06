Lazio, Reina già si allena: vuole essere al top per Sarri

ROMA - Pepe Reina pronto ad incontrare sulla sua strada uno dei suoi maestri di calcio: Maurizio Sarri. Il legame è nato a Napoli. Si ritroveranno insieme alla Lazio. Il portiere ha già vissuto un’annata da protagonista con Simone Inzaghi, verrà confermato ancora e ha tutta l’intenzione di rimanere titolare. In porta la situazione non cambierà, con lui ci sarà sempre Strakosha. Pepe è in Spagna con la famiglia. Vacanze sì, ma anche allenamenti personalizzati. Palestra e bicicletta con gli amici. Il prossimo 31 agosto compirà 39 anni, non c’è nessuna voglia di smettere. Vuole farsi trovare pronto per i primi di luglio, quando la Lazio si ritroverà a Formello per i test fisici. Poi la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. Con Sarri il legame è forte. Insieme proveranno a far volare la squadra.