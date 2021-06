Lazio, Correa in uscita: spunta il Psg

ROMA - La Lazio cerca il bottino per fare mercato. In entrata piace, e tanto, Julian Brandt . Ma servono soldi e può portarli Joaquin Correa. Il Tucu ha chiesto la cessione in caso di offerta ghiotta. L’hanno scorso si era fatta sotto la Juve, ma erano gli ultimi giorni di mercato e non se ne fece più nulla. Ora le cose possono cambiare: c’è una estate davanti e in Inghilterra hanno messo gli occhi su di lui. Ci sono Tottenham e Arsenal. Ma non solo: piace anche al Psg.

Lazio, Correa in uscita

L’inserimento del Paris Saint-Germain è fresco di pochi giorni. I francesi potrebbero mettere sul piatto circa 35-40 milioni di euro. Somma che è in linea con le richieste della Lazio. Il Tucu sembra l’indiziato numero uno per fare cassa in un periodo in cui la liquidità scarseggia. Lotito aspetta l’offerta giusta. Con un buon tesoretto può partire l’assalto alle ali e non solo: c’è anche un terzino nella lista della spesa per l’estate. Tutto è in evoluzione.