Lazio, guarda Felipe Anderson: si allena per essere al top

ROMA - Ce la vuole mettere proprio tutta Felipe Anderson per tornare al top della forma. Il brasiliano ha vissuto un anno difficile al Porto: poche presenze, pochi lampi. Ora è in orbita Lazio, il club biancoceleste potrebbe riportarlo di nuovo a Roma dopo averlo ceduto al West Ham nel 2018 per 31 milioni di euro più bonus. Felipe tornerebbe di corsa. Anche in vacanza si allena e mostra il sudore sui social. Come dire: guarda Lazio, sto già lavorando per te. Sarri ha già dato il suo ok all’operazione. Felipe è in scadenza nel 2022, potrebbero bastare 8 milioni di euro. La sua prima stagione al West Ham è stata super. Poi non si è ripetuto. Il prestito al Porto un fallimento. Con la Lazio, a 28 anni, potrebbe tornare ai suoi livelli. Si impegna già da ora in vacanza aspettando notizie.