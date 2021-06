Lazio, per Correa si aspetta il Psg: ipotesi scambio

ROMA - La Lazio per finanziare le operazioni di mercato importanti è pronta a sacrificare Joaquin Correa. Il Tucu al momento è uno dei big considerati in uscita. Ha chiesto la cessione, i biancocelesti pronti ad ascoltare offerte. C’è il Paris Saint-Germain sulle sue tracce, da Formello sperano possano arrivare 35-40 milioni. Un tesoretto importante da reinvestire subito sul mercato in entrata. Ma al momento da Parigi non mettono mani al portafogli, anzi. Si parla di uno scambio alla pari con Pablo Sarabia, attaccante esterno spagnolo (al momento in nazionale con Luis Enrique) di 29 anni. La Lazio aspetta, l’offerta di uno scambio non attrae. C’è bisogno di monetizzare e fare cassa per altri acquisti da regalare a Sarri.