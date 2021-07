Lazio, parla Sarri: alle 12 la diretta della conferenza

FORMELLO - È il Sarry day nel centro sportivo biancoceleste. Il nuovo tecnico della Lazio si presenta ufficialmente. Ieri la prima foto con l’aquila sul petto e un sorriso che lascia presagire tutta la voglia e la felicità di ricominciare. Un appuntamento tanto atteso da tutto l’ambiente laziale. A Sportitalia, in una recente intervista, ha evitato il più possibile di parlare della nuova squadra. Lo farà oggi, in maniera approfondita, nella sua giornata speciale. Da Formello poi, la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore fissata per sabato mattina. Si inizierà a fare sul serio, Sarri non vede l’ora di tornare sul campo dopo un anno di stop. La sua avventura ha inizio. Alle 12 l'appuntamento in sala stampa: seguiremo la conferenza in diretta.