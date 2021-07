La Lazio multa Luis Alberto. E Sarri ora lo aspetta

ROMA - Pugno duro della Lazio, niente sconti a Luis Alberto. Il giocatore non si è presentato per il raduno e le visite mediche. Ha fatto infuriare la società, ha l’intenzione di cambiare squadra. Nessun permesso speciale, nessuna deroga per prolungare le vacanze iniziate lo scorso 19 maggio. Luis è un caso, la dirigenza lo ha diffidato ufficialmente e multato. Contattati gli agenti della You First Sport, scuderia che detiene i diritti del Mago. Se non torna subito, in tempo per la partenza di Auronzo di Cadore o subito dopo il weekend, effetti immediati dei protocolli ufficiali.