Lazio, annunciata un'amichevole ad agosto: c'è il Twente

ROMA - "La Lazio disputerà un’amichevole a Enschede contro il Twente il prossimo 7 agosto presso lo stadio De Grolsch Veste. La squadra di Maurizio Sarri quindi, dopo aver affrontato il ritiro in Germania, incontrerà la formazione della Eredivisie. La partita è in programma alle ore 19:30". Questo il comunicato con il quale il club biancoceleste ha annunciato il match amichevole contro la squadra olandese. Dopo il ritiro di Auronzo di Cadore, la Lazio volerà in Germania, a Marienfeld, per continuare la preparazione. A conclusione della settimana tedesca, si sposterà ad Enschede per l'incontro. Sotto le Tre Cime di Lavaredo invece, saranno 4 le amichevoli. Il 17 e il 20 luglio contro squadre dilettantistiche. Il 23 e il 27 contro Triestina e Padova.