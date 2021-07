Diretta Lazio-Top 11 Radio Club 103: dove vederla in tv e formazioni ufficiali

AURONZO DI CADORE - Prima uscita stagionale della Lazio di Maurizio Sarri. Dopo una settimana di ritiro ecco la sfida contro la Top 11 Radio Club 103, rappresentativa del Cadore. Allo Zandegiacomo si va verso il tutto esaurito: poco più di 400 posti sugli spalti (spettatori al 25% della capienza) da occupare per gustarsi la prima apparizione sarrista. Il nuovo allenatore ruoterà tutti gli elementi intorno al suo 4-3-3, modulo sempre provato fin dai primi giorni di preparazione sotto le Tre Cime di Lavaredo. C’è tanta curiosità per vedere come i calciatori abbiano recepito i nuovi diktat. Fischio d’inizio allo stadio Zandegiacomo per le 18.30.