Lazio, Sarri aspetta Immobile: ecco quando torna

ROMA - Ciro Immobile si gode le vacanze al sole con l’amico Insigne e programma il rientro. A Ibiza va al mare, ma si allena pure. È iniziato il piano di rientro: sono gli ultimi giorni di vacanza dopo le fatiche di una stagione con la Lazio molto intensa e l’Europeo vinto e portato a casa. Per lui, come per Acerbi e Correa (impegnato con l’Argentina in Coppa America), le ferie sono iniziate naturalmente più tardi.

Sarri aspetta re Immobile

Immobile tornerà a fine mese, sfrutterà il ritrovo fissato a Formello per il 31. E partirà per la seconda fase della preparazione in Germania, a Marienfeld, dal 2 al 7 agosto. Sarà un po’ indietro dal punto di vista fisico, ma ha tutta l’intenzione di farsi trovare pronto per l’inizio del campionato. Ha già parlato con Sarri via telefono, l’allenatore non vede l’ora di avere a disposizione la punta di diamante. Ultima settimana di vacanza, poi tornerà il re dei gol. Pure i tifosi lo attendono. “Nelle squadre che ho allenato gli attaccanti hanno sempre segnato tanto”, la promessa di Sarri quando si è presentato. Ciro ha fame.