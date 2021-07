La Lazio si vaccina: Lotito nega un gruppo no-vax

AURONZO DI CADORE - Lazio compatta sul fronte vaccini. Parola di Claudio Lotito. Il presidente biancoceleste si è mosso in prima persona per immunizzare l’intero gruppo squadra subito in ritiro ad Auronzo. Ha contattato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, e ha ottenuto l’ok: “Il presidente Lotito ci ha chiesto se c’era questa possibilità, richiesta formulata prima ancora delle norme sul green pass. Per noi è un dovere di ospitalità ed un piacere”, le parole del governatore del Veneto. Il tutto è stato organizzato dal team dell’Ussl1 Belluno Dolomiti assieme al sindaco di Auronzo, Tatiana Pais Becher e il vicesindaco Enrico Zandegiacomo Seidelucio.