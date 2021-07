Lazio, ultimi giorni di ritiro: il programma

AURONZO DI CADORE - La Lazio è pronta a salutare le Tre Cime di Lavaredo. Si sta per concludere un altro grande ritiro, il quattordicesimo consecutivo sempre all’insegna dei colori biancocelesti. La domenica post-vaccino è filata liscia: in mattinata lavoro in campo, nel pomeriggio relax in albergo per via del temporale. Le ore lontane dagli allenamenti, concesse da Sarri, non sono state sfruttate per via del maltempo.