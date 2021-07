Lazio, il vice di Sarri: “Il tecnico è carico. E rivogliamo Immobile..."

AURONZO DI CADORE - Primi bilanci nel ritiro della Lazio. Ai microfoni della radio ufficiale dice la sua Giovanni Martusciello, vice storico di Maurizio Sarri. Sono loro due alla guida della squadra: “C’è un po’ di difficoltà iniziale, ma le cose andranno sicuramente a migliorare. Siamo molto contenti e molto colpiti anche dall’atteggiamento dei tifosi qui all’esterno. A pranzo e a cena parliamo spesso dell’affetto dei tifosi, delle famiglie e dei bambini che sono venute fino qui. Questa cosa ti mette in pace con quelli che sono i valori dello sport, mi auguro che anche a Roma ci sarà lo stesso atteggiamento. Per quello che è il modo di lavorare di Sarri ci vuole tempo per assimilare alcuni concetti, c'è bisogno di lavoro e in queste due settimane si è fatto questo. I ragazzi hanno delle abitudini di quattro cinque anni, non è semplice per loro. Con la pazienza e il modo di fare del tecnico perfezioneranno gli automatismi che chiediamo. La disponibilità è quello che ci ha colpiti di più. Quando c’è questo aspetto vengono tutti presi come esempio perché sono concentrati ad andare incontro alle esigenze dell’allenatore”.