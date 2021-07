Diretta Lazio-Padova: dove vederla in tv e formazioni ufficiali

AURONZO DI CADORE - La Lazio pronta a chiudere il ritiro estivo, ma prima c’è l’ultima fatica in campo. Amichevole con il Padova per chiudere la preparazione sotto le Tre Cime di Lavaredo. Quattro i test totali per i biancocelesti di Sarri: i primi due contro formazioni locali, il terzo con la Triestina. In tutto, ad oggi, sono stati segnati 26 gol. Due quelli incassati (dalla formazione di Bucchi). Il Padova, che milita in Serie C, è un altro match importante per capire il livello di una Lazio nata diciotto giorni fa, al primo appuntamento in ritiro. Sarri si aspetta altre risposte prima di salutare Auronzo e viaggiare spedito verso l’inizio della stagione.