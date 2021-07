Lazio, Immobile si gode ancora l’Europeo

ROMA - Ciro Immobile pronto al rientro dalle vacanze. A Ibiza insieme alla sua Jessica e ai coniugi Insigne si sono divertiti e riposati. L’attaccante della Lazio, nelle ultime ore sui social, ha postato altre foto con la coppa dell’Europeo. Un trionfo impossibile da dimenticare e soprattutto ancora da festeggiare. E guai a dire che la vacanza al mare sia stata solo relax: con Insigne si sono allenati insieme. Corsette, esercizi, palestra. Entrambi si vogliono far trovare pronti per il rientro nelle rispettive squadre. Ciro è atteso a Roma per il 31 luglio, quando l’intera squadra (anche con gli altri nazionali Acerbi e Correa), si ritroveranno per il secondo raduno. Dal 2 al 7 agosto poi, la preparazione continua a Marienfeld, in Germania. Sarri incontrerà Immobile per consegnargli subito le chiavi dell’attacco.