Tare: "Lazio in costruzione. Saremo protagonisti..."

ROMA - Si gode qualche giorno di vacanza, Igli Tare, ma non spegne mai il telefono, bollente in questi giorni di calciomercato. C'è una Lazio in costruzione. Dopo il ritiro di Auronzo di Cadore, Sarri attende altri rinforzi da portare in Germania per la seconda fase della preparazione. Il ds biancoceleste, ai microfoni di Tg3 Lazio, commenta il momento: "Si può arrivare molto lontano, abbiamo trasformato completamente la squadra. Un'idea di gioco nuova, un allenatore nuovo, una mentalità nuova. Perciò le premesse sono buone. Siamo ancora un cantiere aperto, spero fino alla fine del mese di agosto di dare una forma giusta alla rosa".