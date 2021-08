Diretta Twente-Lazio ore 19.30: dove vederla in tv e probabili formazioni

ENSCHEDE - Cinque giorni di lavoro a Marienfeld, poi la chiusura del ritiro tedesco in Olanda con l’amichevole contro il Twente. La Lazio pronta a fare bene in un match importante che darà indicazioni sullo stato di forma della squadra e non solo. Da capire anche a quale livello sia arrivato l’apprendimento dei ragazzi agli ordini di Sarri. Nuovo ciclo iniziato praticamente un mese fa ad Auronzo. Dopo i pareggi con Padova (Serie C) e Meppen (l’equivalente in Germania), si alza il livello con la squadra olandese. Il ritorno a Roma subito dopo la partita, poi due giorni di riposo prima di riprendere gli allenamenti a Formello. All’inizio del campionato mancano due settimane.