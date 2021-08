Lazio, i tifosi a Kostic: “Vieni!”. E i like di Milinkovic…

ROMA - Filip Kostic è uno dei profili in cima alla lista dei desideri della Lazio. Tare segue l’ala dell’Eintracht, lo vorrebbe regalare a Maurizio Sarri per completare il reparto offensivo del 4-3-3 che sta nascendo. Il tecnico aspetta, fino ad ora (con Correa in ritardo), ha impiegato il baby Raul Modo a sinistra. Il piano è chiaro: due ali se dovesse partire il Tucu, una sola con la permanenza dell’argentino. Che ha chiesto di essere ceduto. Ecco che il club, i soldi che porterà l’ex Siviglia (circa 30 milioni), li vorrebbe investire subito sul serbo Kostic. Il suo profilo Instagram, negli ultimi giorni, è stato preso d’assalto dai tifosi biancocelesti: “Vieni alla Lazio, Filip”. E nei tanti post che compaiono, si nota spesso il like di Milinkovic. I due sono compagni di nazionale, si conoscono bene. Chissà se il Sergente, ormai veterano dell’ambiente laziale, gli abbia già parlato. Di sicuro può rappresentare uno ‘sponsor’ importante per il sì del giocatore. Che aspetta. La Lazio al momento ha il mercato in entrata bloccato. Kostic solo con la cessione di Correa. Tutto fermo, ma i tifosi già fremono.