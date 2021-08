Lazio, ci pensa Lotito: paga e sblocca il mercato

ROMA - Claudio Lotito scende in campo per sbloccare il mercato della Lazio. La situazione rimane ferma: senza una cessione (Correa indiziato numero uno a partire) le operazioni già chiuse non possono essere ufficializzate e altri colpi di mercato in entrata non sono all’ordine del giorno. Ma c’è una soluzione che il patron starebbe vagliando in queste ore: aprire le cassaforti e mettere soldi. Una mossa che servirebbe a sbloccare la questione. Siamo a martedì ed entro venerdì alle 12 la società deve comunicare la lista dei giocatori per Empoli. Ad oggi rischiano di restare fuori Radu (rinnovo avvenuto dopo il 30 giugno), Hysaj, Felipe Anderson, Luka Romero e Kamenovic.

Lazio, Lotito mette i soldi

Lotito nei giorni scorsi smentiva la possibilità di ricorrere a prestiti o finanziamenti con scadenza oltre i 12 mesi (tra l’altro se fossero entro i 12 mesi non migliorerebbe l’indicatore di liquidità). La soluzione di disporre un versamento “in conto futuro aumento di capitale” non lo convinceva, ma è forse un’ultima via d’uscita. La starebbe rivalutando. Ecco che così si apre un nuovo scenario e potrebbe così scegliere la strada di un aumento di capitale in acconto. Metterebbe i soldi di tasca sua, Lotito, attraverso la Lazio Events, per far tornare in attivo l’indice di liquidità. La cifra è segreta, ma forse si parla di circa 10 milioni. Una mossa storica, mai avvenuta. La macchina di mercato è pronta a ripartire. La benzina l'ha messa il patron. Sarri aspetta altri colpi per allestire la squadra definitiva e iniziare la stagione.