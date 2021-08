Lazio, il punto sulle condizioni dei giocatori

ROMA - Partito il conto alla rovescia, la Lazio pronta al debutto in campionato sabato sera contro l’Empoli. Questa settimana è cruciale per ultimare la preparazione estiva. Sabato scorso l’ultimo test con il Sassuolo con due giocatori, Luiz Felipe e Milinkovic, usciti perché affaticati. Risentimenti muscolari per loro, con il Sergente che non preoccupa. Il brasiliano invece, lavora in maniera personalizzata. Nessun allarme, ma meglio andarci cauti perché l’anticipo con l’Empoli è vicino e la prudenza non è mai troppa. Ok invece Marusic, rimasto in panchina allo Stirpe nell’ultima amichevole. Niente da fare per Cataldi, alle prese con un sospetto stiramento di primo grado. Quattro giorni all’esordio in campionato. A breve si vedrà l’opera prima di Sarri sulla panchina della Lazio.